Sequestrata piantagione di marijuana tre arrestati e altri sette indagati
Un'operazione della guardia di finanza di Brescia, coordinata dal pubblico ministero Alessio Bernardi, ha portato allo smantellamento di un sofisticato sistema di coltivazione indoor di cannabis e all'arresto di tre uomini, due bresciani e un veronese, con sette ulteriori indagati. L'intervento. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Poncarale, maxi piantagione indoor di marijuana: tre arresti - Le serre, custodite in due capannoni, una nel paese bassaiolo e una a Brescia, custodivano quasi un migliaio di piante. Lo riporta quibrescia.it
Maxi piantagione di cannabis sequestrata nel Bresciano: “Un valore di 800mila euro”. Tre arresti - Il capannone era dotato di impianto tecnologico di aspirazione, condizionamento e illuminazione composto da circa 262 lampade alogene, che garantivano la crescita ottimale delle piante ... Come scrive msn.com