Sequestrata piantagione di marijuana tre arrestati e altri sette indagati

Un'operazione della guardia di finanza di Brescia, coordinata dal pubblico ministero Alessio Bernardi, ha portato allo smantellamento di un sofisticato sistema di coltivazione indoor di cannabis e all'arresto di tre uomini, due bresciani e un veronese, con sette ulteriori indagati. L'intervento. 🔗 Leggi su Veronasera.it