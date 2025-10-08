Sequestrata dalla Guardia di Finanza una discarica abusiva di rifiuti pericolosi di 3000 metri quadri L’intervento a Sermoneta

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nei giorni scorsi, i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Latina hanno effettuato un sequestro preventivo di un’area privata di circa 3000 metri quadrati a Sermoneta, dove erano depositati tonnellate di rifiuti, anche speciali, con potenziale rischio di contaminazione del suolo. Indagini e rilievi sul territorio. Il sito è stato individuato grazie a ricerche informative, analisi di mappe aerofotogrammetriche e incroci con banche dati. L’area, situata vicino al canale Rio Martino, presentava cascami metallici, parti di autoveicoli, pneumatici, parabrezza, oli esausti, cerchioni, batterie, elettrodomestici, macchinari edili e letti ospedalieri, tutti a diretto contatto con il terreno, senza alcuna autorizzazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

