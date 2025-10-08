Sequel del thriller cult degli anni ’90 pronto a stupire
il ritorno di “heat”: il sequel del celebre film degli anni ’90 si avvicina. Le recenti novità confermano che il progetto tanto atteso sta per diventare realtà, dopo anni di voci e indiscrezioni. La pellicola originale, un caposaldo del cinema crime, potrebbe presto tornare sul grande schermo con una nuova interpretazione. Al centro dell’attenzione ci sono importanti nomi del settore cinematografico e un possibile coinvolgimento di una star internazionale di altissimo livello. contesto e importanza del film originale. heat: un classico intramontabile. Il film “Heat”, uscito nel 1995 e diretto da Michael Mann, rappresenta uno dei thriller più influenti degli anni ’90. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: sequel - thriller
Nuove star nel sequel di un classico thriller
Thriller avvincente da aspettare mentre si attende il sequel western di kevin costner
Crime thriller da non perdere: il capolavoro di 20 anni che merita sequel migliori
Ho promesso in regalo a un amico (34 anni): 1) Un buon thriller 2) Un libro di storia/cronaca/biografia personaggio famoso. Qualche suggerimento? - facebook.com Vai su Facebook
Finalmente ci siamo! Il sequel di uno dei thriller più amati degli anni ’90 è pronto a diventare realtà - E a quanto pare la star del sequel potrebbe essere niente meno che Leonardo DiCaprio! Da bestmovie.it
Tutti i sequel dei film cult degli anni 2000 in arrivo quest'anno: ecco cosa aspettarsi! - Da quest’estate ai prossimi due anni ci aspetta una vera e propria stagione di grandi ritorni: Hollywood riporta sul grande schermo i film cult che ci hanno fatto sognare da adolescenti. Segnala alfemminile.com