Senza soldi e da impatto zero | già bocciata la Manovra

Neanche il tempo di metterla a punto, che la Manovra del governo Meloni viene già smontata. Dall’ Istat, secondo cui non avrà effetti sulla crescita. E dalla Corte dei Conti, che parla di spazi molto stretti per qualsiasi intervento. Buone notizie per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non ne arrivano dalle prime audizioni al Senato sul Dpfp. Che così, insieme a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, torna a chiedere un contributo alle banche per la Legge di Bilancio. D i positivo c’è la “buona tenuta” della finanza pubblica, come dice la Corte dei Conti sottolineando che però lascia “spazi molto stretti per politiche espansive” per sostenere domanda e redditi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Senza soldi e da impatto zero: già bocciata la Manovra

In questa notizia si parla di: soldi - impatto

Justetf Italia. . Quali saranno le conseguenze dei dazi? Che impatto avranno sui consumatori e sull’economia? Sono tutte domande a cui, oggi, nessuno può dare una risposta certa. In questa chiacchierata con Marco Casario abbiamo però cercato di fare ch - facebook.com Vai su Facebook

Senza soldi e da impatto zero: già bocciata la Manovra - Prime bocciature per la Manovra: Corte dei Conti e Istat gelano il governo, che intanto rilancia il contributo delle banche. Come scrive lanotiziagiornale.it

Dazi di Trump, Urso: “Senza accordo impatto sull’export. No a ritorsioni Ue, obiettivo zero tariffe” - ROMA – “L'annuncio dei dazi al momento non ha avuto effetti negativi sull'export italiano negli Stati Uniti che anzi è significativamente aumentato”. Segnala repubblica.it