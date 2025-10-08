Sempre più stranieri nel mondo del lavoro veneziano generano il 12% del Pil

Veneziatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il lavoro veneziano è sempre più a trazione estera, con in testa bengalesi e cinesi. Dal 2008 al 2024, le assunzioni di cittadini bengalesi nel solo comune di Venezia sono passate da poco più di 2mila a quasi 9mila, in crescita soprattutto nel periodo post-pandemico e con una maggiore. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stranieri - mondo

C’è un mondo in classe. Gli stranieri salvano Monza dall’inverno demografico

Civicozero, dopo la comunità una porta di entrata nel mondo del lavoro per giovani italiani e stranieri - A Roma 278 giovani care leaver con il supporto dell'assessorato alle Politiche Sociali della Captale hanno incontrato 12 aziende nella sede del centro sociale Civicozero, promosso das Save the ... Scrive vita.it

Lavoro, entro il 2028 tre milioni di nuovi posti in Italia: uno su cinque sarà coperto da stranieri - Tra il 2024 e il 2028 si stima infatti un fabbisogno complessivo di circa 3 milioni di nuovi occupati: e di questi, in un contesto ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Stranieri Mondo Lavoro