Sempre più stranieri nel mondo del lavoro veneziano generano il 12% del Pil

Il lavoro veneziano è sempre più a trazione estera, con in testa bengalesi e cinesi. Dal 2008 al 2024, le assunzioni di cittadini bengalesi nel solo comune di Venezia sono passate da poco più di 2mila a quasi 9mila, in crescita soprattutto nel periodo post-pandemico e con una maggiore. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

C’è un mondo in classe. Gli stranieri salvano Monza dall’inverno demografico

Da mesi raccogliamo messaggi da ogni parte del mondo di followers Stranieri che hanno deciso di stabilirsi a vivere in Puglia. Nei prossimi giorni suggeriremo spots di Trulli e di Masserie per offrire loro un servizio utile.

Civicozero, dopo la comunità una porta di entrata nel mondo del lavoro per giovani italiani e stranieri - A Roma 278 giovani care leaver con il supporto dell'assessorato alle Politiche Sociali della Captale hanno incontrato 12 aziende nella sede del centro sociale Civicozero, promosso das Save the ...

Lavoro, entro il 2028 tre milioni di nuovi posti in Italia: uno su cinque sarà coperto da stranieri - Tra il 2024 e il 2028 si stima infatti un fabbisogno complessivo di circa 3 milioni di nuovi occupati: e di questi, in un contesto ...