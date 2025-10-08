Sempre più difficile disse lo scolaretto al ritorno a casa dopo il secondo giorno della primina

“E se non piangi, di che tu pianger suoli?” È la frase che il conte Ugolino rivolge a Dante e Virgilio nel corso della loro visita al girone infernale della Commedia nel corso della loro visita di sola fantasia nell’Aldilà. La domanda in apertura, posta dallo spirito del Conte della Gherarardesca, viene fuori dopo che quel dannato ha raccontato come, da vivo, arrivò a mangiare, dopo un lungo digiuno inflittogli come pena, le carne dei propri figli. La frase interrogativa sembra aver ripreso attualità almeno dall’inizio di questo anno. Essa suonerebbe ugualmente retorica se a pronunciarla fossero i leader dei paesi aggrediti diretta ai loro corrispondenti dall’altro lato delle barricate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it