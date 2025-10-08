Garlasco (Pavia) – Alle 6.45 del 26 settembre suonano all’abitazione in via Canova, a Garlasco, dove Andrea Sempio, da alcuni mesi nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, abita con i genitori, Giuseppe e Daniela Ferrari. Sono carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e finanzieri di Brescia e Pavia venuti a eseguire il decreto di perquisizione firmato dal pm di Brescia Claudia Moregola e dal procuratore Francesco Prete: gli stessi che hanno iscritto nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, il magistrato che per due volte chiese (e ottenne) l’archiviazione per Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sempio e le carte non sequestrate: l'appunto "118 stesa in fondo scala Stasi", la nota "1) chiamate vs fisso Poggi" e il memoriale della Bozzola