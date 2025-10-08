Sempio e le carte non sequestrate | l’appunto 118 stesa in fondo scala Stasi la nota 1 chiamate vs fisso Poggi e il memoriale della Bozzola
Garlasco (Pavia) – Alle 6.45 del 26 settembre suonano all’abitazione in via Canova, a Garlasco, dove Andrea Sempio, da alcuni mesi nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, abita con i genitori, Giuseppe e Daniela Ferrari. Sono carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e finanzieri di Brescia e Pavia venuti a eseguire il decreto di perquisizione firmato dal pm di Brescia Claudia Moregola e dal procuratore Francesco Prete: gli stessi che hanno iscritto nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, il magistrato che per due volte chiese (e ottenne) l’archiviazione per Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sempio - carte
Omicidio Garlasco e la difesa di Sempio, Armando Palmegiani il nuovo consulente disse: il Dna è suo. “Ma oggi ho letto le carte e...”
