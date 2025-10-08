Sei una meraviglia Giulia De Lellis e Tony Effe genitori le prime foto della figlia | che nome hanno scelto

“La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego.”. Con queste parole piene di emozione, Giulia De Lellis ha annunciato la nascita di Priscilla, la sua prima figlia avuta dal rapper Tony Effe. L’annuncio è arrivato sui social nel pomeriggio, accompagnato da una tenera immagine che ha fatto in poche ore il giro del web: il neo papà con la piccolina tra le braccia, i tatuaggi e il grande orologio in vista, proprio come nel suo stile. Migliaia di like e commenti hanno invaso il profilo della coppia in pochi minuti, mentre la notizia si diffondeva a macchia d’olio tra fan e curiosi. >> “Ha chiamato gli avvocati”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it