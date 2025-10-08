Sei Toscana sciopero del settore igiene ambientale

Venerdì 17 ottobre è annunciato lo sciopero del settore igiene ambientale. Le organizzazioni sindacali della Funzione Pubblica di Cgil, Ft Cisl e Uil Trasporti insieme da Fiadel hanno proclamato uno sciopero nazionale di settore per venerdì 17 ottobre. L’astensione collettiva dal lavoro è indetta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: toscana - sciopero

Porto Livorno, nave israeliana in arrivo al terminal Darsena Toscana. Usb: "Pronti a un nuovo sciopero"

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Ferragosto,in Toscana Cgil-Uil proclamano sciopero nel commercio

I pendolari della tratta Tigullio – Spezia – alta Toscana lanciano (da confermare, ma con ipotesi per il mese prossimo novembre) l’idea dello “sciopero dell’abbonamento”, a fronte dei disagi degli ultimi tempi - facebook.com Vai su Facebook

#sciopero generale per la #Flotilla, #Toscana bloccata: coinvolti treni, auto, navi e aerei. Il sindacato: “A Firenze in 100mila” - X Vai su X

Sciopero 3 ottobre 2025 e trasporti in Toscana: a rischio treni, bus e tramvia, orari e fasce garantite - Si prevedono anche cancellazioni di voli negli sali di Firenze e Pisa. lanazione.it scrive

Firenze e la Toscana per la Flotilla e Gaza, sciopero e manifestazioni oggi 3 ottobre. Le notizie in diretta - Dopo l’abbordaggio israeliano alle barche della Flotilla, sindacati in piazza. Da lanazione.it