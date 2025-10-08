Sei solo una fanatica! Augias insulta Francesca Albanese in diretta | caos in studio

Nel corso dell’ultima puntata di DiMartedì, Corrado Augias è intervenuto con parole dure su quanto accaduto fra Francesca Albanese e il sindaco di Reggio Emilia, contestando la reazione della relatrice Onu e lodando invece il discorso del primo cittadino. Le sue affermazioni riaccendono il dibattito sul confine tra critica politica e ostilità ideologica, nonché sul ruolo pubblico di figure istituzionali e intellettuali nel contesto del conflitto mediorientale. Leggi anche: “Minacciata di morte? Ecco cosa devi fare!”. Augias senza freni contro la Meloni Augias ha detto: «Voglio dire per quello che conta, le parole del sindaco sono impeccabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sei solo una fanatica!”. Augias insulta Francesca Albanese in diretta: caos in studio

