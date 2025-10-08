Sei cibi che innalzano i livelli di serotonina

La serotonina è una sostanza molto importante per l'organismo umano. Ma uno dei pochissimi modi naturali per integrarla avviene attraverso l' alimentazione: per questa ragione si ha bisogno di consumare determinati cibi, sempre che si consulti un medico prima di modificare qualcosa nelle proprie abitudini nutrizionali. In presenza di alcuni disturbi, come ansia e depressione, si assumono per esempio dei farmaci che innalzano i livelli di serotonina, ed è controindicato che questi livelli siano troppo alti: per questa ragione, è bene non prendere nessuna decisione in autonomia, prima di un consulto medico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sei cibi che innalzano i livelli di serotonina

In questa notizia si parla di: cibi - innalzano

?Attenzione alle uova! Innalzano i livelli di colesterolo! Purtroppo molte persone sono ancora convinte che sia così. I grassi delle uova, rientrano tra quelli che fanno bene alla salute, e non causano alcun aumento del colesterolo, come sostengono varie ric - facebook.com Vai su Facebook

Sei cibi che innalzano i livelli di serotonina - Che cos'è la serotonina, perché il corpo umano ne ha bisogno e come fare per integrarla: i benefici di questa sostanza attraverso l'assunzione di alimenti che contengono il triptofano ... Lo riporta ilgiornale.it