Segreti Pericolosi film Tv8. Segreti Pericolosi film Tv8 del 2022 diretto da Dave Thomas. La vita di una donna sposata è sconvolta dalla notizia della morte del giovane, con cui stava per intraprendere una relazione clandestina. Questa è in breve la storia di Secret Lives of Housewives con protagonisti Jessica Morris, Justin Berti e il giovane Charlie Hitt. Un drama familiare che riprende il genere di altri film sul canale 8 come Un’amante scomoda o Solo mia. A seguire, la trama di Segreti Pericolosi e la spiegazione finale del film. Segreti Pericolosi trama completa. Una donna sposata di nome Kendra è sul punto di avere una relazione con un uomo più giovane, Eric, ma poi ci ripensa. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - Segreti Pericolosi Tv8, trama e spiegazione finale: chi ha ucciso Eric ?