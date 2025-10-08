Segreti pericolosi 2022 come finisce | spiegazione finale
Segreti pericolosi è un film del 2022, che va in onda su TV8 alle ore 13.35 su TV8 l’8 ottobre 2025. La trama vede protagonista una donna sposata, la cui vita viene stravolta quando scopre che il ragazzo con il quale stava per iniziare una relazione segreta è morto. Segreti pericolosi su TV8: riassunto trama completa. Leggi anche: The Impossible (2012): spiegazione finale, storia e famiglia vera. La trama inizia con Kendra Davis, la quale ha un appuntamento di lavoro con un imprenditore, Eric, che non sa che è sposata. Suo marito Peter, intanto, la sta spiando. Kendra lascia la casa dell’imprenditore prima di andare oltre e torna nella sua abitazione, dal figlio Langston. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
In questa notizia si parla di: segreti - pericolosi
Segreti Pericolosi Tv8, trama e spiegazione finale: chi ha ucciso Eric ?
