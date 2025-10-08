Segreti di famiglia 2 replica puntata 8 ottobre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 8 ottobre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Pars mette a punto un piano per rimediare alla bugia detta alla stampa: impiegare un agente di polizia che finga di essere Salim per farlo uscire dalla procura. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 66 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it

