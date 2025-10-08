Inclusione, sostenibilità e creatività. Segnali d’Italia non si limita a raccontare storie virtuose. È in corso il bando che ha l’obiettivo di individuare e sostenere progetti che abbiano un impatto positivo e concreto sulla comunità. L’iniziativa di IGPDecaux, aperta fino al 31 ottobre, è rivolta a enti del Terzo Settore attivi in Città metropolitana. Possono presentare candidatura le associazioni, cooperative, fondazioni, reti associative e realtà no profit con progetti capaci di migliorare la qualità della vita, valorizzare luoghi e memorie, promuovere comportamenti inclusivi o che operano nella sostenibilità ambientale, nel recupero creativo, riuso e riciclo, ma anche della rigenerazione urbana, sociale e culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Segnali d’Italia, iscrizioni ancora aperte