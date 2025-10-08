Segnali di allarme per il Csx | Occhiuto batte Tridico anche tra i più giovani secondo l'analisi di Opinio Italia

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'analisi dei voti di Opinio Italia per Rai, dimostra che anche nelle fasce d'età 18-24 anni e 25-34 anni, il presidente Roberto Occhiuto ha racimolato più voti rispetto a Tridico. Il candidato del Csx va leggermente meglio tra i più giovani, rispetto al risultato complessivi, ma non trascina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: segnali - allarme

Caserta nella morsa dell’azzardo: boom del gioco online e segnali d’allarme sociale

Milano, Letizia Moratti: “Sala ha sottovalutato i segnali d’allarme, la città è ferma da mesi”

Vladimir Putin all'angolo? Segnali d'allarme dal Cremlino

segnali allarme csx occhiutoSegnali di allarme per il Csx: Occhiuto batte Tridico anche tra i più giovani, secondo l’analisi di Opinio Italia - L'analisi dei voti di Opinio Italia per Rai, dimostra che anche nelle fasce d'età 18- Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Segnali Allarme Csx Occhiuto