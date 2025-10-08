Segnali di allarme per il Csx | Occhiuto batte Tridico anche tra i più giovani secondo l'analisi di Opinio Italia
L'analisi dei voti di Opinio Italia per Rai, dimostra che anche nelle fasce d'età 18-24 anni e 25-34 anni, il presidente Roberto Occhiuto ha racimolato più voti rispetto a Tridico. Il candidato del Csx va leggermente meglio tra i più giovani, rispetto al risultato complessivi, ma non trascina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
