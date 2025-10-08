Sedici ragazzi con fragilità si mettono in gioco con il Mercatino Risorse a Viterbo

Viterbotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sedici ragazzi con fragilità si mettono in gioco al Mercatino risorse, presso il centro polivalente Pilastro. I giovani si sono formati nel corso del progetto “Risorse. Formazione tecnici di vendita per l'agricoltura sociale”. L'iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un percorso annuale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

