Secondo appuntamento della rassegna Donne non formiche dedicato al tema Donne e scienza
Prosegue la rassegna di eventi culturali Donne, non formiche promossa da Zefiro APS, in partenariato con le APS Martinus Spazio Arte Tempo e Incontri.Il secondo appuntamento sarà dedicato al tema Donne e scienza e lo affronteremo attraverso un percorso tra storia e cinema.Con Angela Campanella. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: secondo - appuntamento
Secondo appuntamento con Dante in piazza dei Cavalieri: Franco Ricordi porta in scena il Purgatorio
Secondo appuntamento della rassegna "Notti trasfigurate - musica e arte"
Musica in Rocca al tramonto: sabato secondo appuntamento con ‘Belcanto Duo’ a Meldola
FAMILIA ?Secondo appuntamento con il nostro #CineClub Martedì 28 ottobre ore 18.00 e 21.00 Biglietto singolo €5 ? Abbonamento cineclub 6 film €15 ‘Familia’ è il film che rappresenterà l’Italia agli Oscar 2026 Diretto da Francesco Costabile, ha gi - facebook.com Vai su Facebook
Secondo appuntamento di formazione con GBC Italia e Federbeton . – . Iscriviti https://lnkd.in/duz6ynSx Scarica il programma https://lnkd.in/dXh5QVMx #GBCItalia #Federbeton #formazione - X Vai su X
Una superba Arianna Scommegna dà vita al flusso di pensieri della Molly dell’Ulisse di Joyce - Un successo anche il secondo appuntamento della rassegna Parola di Donna che è stata aperta dalla presidente di Caos Adele Patrini per promuovere il mese rosa ... Si legge su varesenews.it
"La nostra storia" Alessia Balan - Rassegna Piazzola legge e incontra - Il secondo appuntamento della rassegna primaverile "PIAZZOLA LEGGE E INCONTRA 2025" si tiene giovedì 23 ottobre. Da padovaoggi.it