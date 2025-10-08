Se la toppa è peggio del buco | filobus otto ore di confronto surreale
LECCE - Dopo otto estenuanti ore di relazioni tecniche e interventi politici sul progetto di ampliamento del filobus, il dato sostanziale del consiglio comunale di ieri è che la maggioranza di centrodestra ha votato un ordine del giorno di mediazione tra il decisionismo della sindaca Poli e le.
Il 'Caso Aprile' imbarazza il M5S, affondo in solitaria di Quarato: "Toppa peggio del buco"
Anche il M5S tiene famiglia: a Foggia appalto alla coop della sorella del vicesindaco Lucia Aprile. E la toppa è peggio del buco
Gaffe di De Luca: "Questa è la bellissima figlia dell'artista Kapoor", ma è la moglie; poi la toppa peggio del buco: "In questo lui è un creativo" - VIDEO
DL GIUSTIZIA: SERRACCHIANI (PD), QUANDO LA TOPPA È PEGGIO DEL BUCO - obiettivi giustizia' è in realtà un decreto 'toppa' che, come sempre accade, è anche peggio del buco.
Soldi per la festa, ira del comitato: "La toppa è peggio del buco" - "I 20mila euro all'associazione commercianti del centro storico sono soldi pubblici, non importa se stanziati dal Comune o dalla Regione.