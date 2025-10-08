Se la macchina sarà cosciente è un mistero come lo è la coscienza stessa

Ilfoglio.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi passi dal bagno di luce, di cielo e di mare che è il Canal Grande, si entra nel lunghissimo e buio percorso delle Corderie, che quest’anno ospitano l’edizione 2025 della Biennale Architettura di Venezia. A metà strada un incontro insolito, benché non del tutto inatteso: ci si imbatte in una creatura robotica, in parte antropomorfa, dal nome inquietante di Centaur Alter3 (creazione di Takashi Ikegami, Università di Tokyo, e di Luc Steels, Università di Antwerp). Il robot dialoga in tutte le lingue del mondo con i visitatori (finora ne sono state utilizzate 70 diverse) grazie all’ integrazione tra un Llm e le reti neurali che muovono il suo corpo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

se la macchina sar224 cosciente 232 un mistero come lo 232 la coscienza stessa

© Ilfoglio.it - Se la macchina sarà cosciente è un mistero, come lo è la coscienza stessa

In questa notizia si parla di: macchina - cosciente

Cerca Video su questo argomento: Macchina Sar224 Cosciente 232