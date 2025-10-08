A pochi passi dal bagno di luce, di cielo e di mare che è il Canal Grande, si entra nel lunghissimo e buio percorso delle Corderie, che quest’anno ospitano l’edizione 2025 della Biennale Architettura di Venezia. A metà strada un incontro insolito, benché non del tutto inatteso: ci si imbatte in una creatura robotica, in parte antropomorfa, dal nome inquietante di Centaur Alter3 (creazione di Takashi Ikegami, Università di Tokyo, e di Luc Steels, Università di Antwerp). Il robot dialoga in tutte le lingue del mondo con i visitatori (finora ne sono state utilizzate 70 diverse) grazie all’ integrazione tra un Llm e le reti neurali che muovono il suo corpo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Se la macchina sarà cosciente è un mistero, come lo è la coscienza stessa