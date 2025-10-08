Se i conti sono in salute ci guadagnano tutti Giorgetti spiega perché

C’era il pubblico delle grandi occasioni all’assemblea annuale di Assonime, l’associazione delle spa, tenutasi nella grande aula magna della Luiss, presso il campus nel quartiere Trieste. Padrone di casa, il presidente neoeletto Massimo Tononi, che succede a Patrizia Grieco, il direttore generale Stefano Firpo, unitamente al rettore dell’ateneo di Confindustria, Paolo Boccardelli. In platea, insieme a manager e imprenditori, ex ministri ( Piercarlo Padoan e Franco Bassanini ) anche il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, il viceministro di via XX Settembre, Maurizio Leo ma, soprattutto, il diretto responsabile del dicastero, Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Formiche.net

