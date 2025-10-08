Scuolabus soppresso all’ultimo scoppia il caos
Alle 7.04 del mattino la navetta scuolabus delle 7.38 è stata cancellata. L’avviso è arrivato tramite messaggino whatsapp. Immaginate, di prima mattina, lo scompiglio che può essersi generato tra la sessantina di genitori con i figli destinatari del servizio, le quattro classi dell’ex Manzi di via Confalonieri. Già, piove sempre sul bagnato. La navetta, saltata per cause di forza maggiore, nel giro di mezzora, è quella che è stata istituita dall’amministrazione comunale per alleviare il disagio di un trasferimento forzoso della scolaresca della Manzi tra la primaria Lubich di via Salandra e la Carducci di via Gramsci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: scuolabus - soppresso
AVVISO IMPORTANTE – SCIOPERO SCUOLA Si informa che venerdì 3 ottobre 2025, a causa dello sciopero generale del comparto scuola: La corsa di andata dello scuolabus sarà soppressa per le scuole dell’Istituto Comprensivo di Zoppola. ? Sospesi - facebook.com Vai su Facebook
Scuolabus soppresso all’ultimo, scoppia il caos - Immaginate, di prima mattina, lo scompiglio che può essersi generato tra la ... Da ilrestodelcarlino.it
Scuolabus in fiamme a Roma nord. Paura per gli studenti a bordo - A bordo del pulmino si trovavano alcuni scolari e l'autista, usciti dal mezzo primo che le fiamme lo distruggessero. Da romatoday.it