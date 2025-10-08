Scuolabus soppresso all’ultimo scoppia il caos

Alle 7.04 del mattino la navetta scuolabus delle 7.38 è stata cancellata. L’avviso è arrivato tramite messaggino whatsapp. Immaginate, di prima mattina, lo scompiglio che può essersi generato tra la sessantina di genitori con i figli destinatari del servizio, le quattro classi dell’ex Manzi di via Confalonieri. Già, piove sempre sul bagnato. La navetta, saltata per cause di forza maggiore, nel giro di mezzora, è quella che è stata istituita dall’amministrazione comunale per alleviare il disagio di un trasferimento forzoso della scolaresca della Manzi tra la primaria Lubich di via Salandra e la Carducci di via Gramsci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

