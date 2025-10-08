Scuola green progetto al rush finale Ora la parola passa agli esperti
Nuova scuola di via Sondrio, progetto di fattibilità in corso di lima, e come da procedura la parola va agli esperti. È stato affidato nei giorni scorsi l’incarico a una società specializzata per la verifica del progetto, già finanziato nel piano delle opere pubbliche per una cifra che si aggira sui 4milioni e 750mila euro. Atto da protocollo e previsto dalle normative. La verifica consisterà in un’attività di istruttoria e controllo dei "livelli di progettazione" da eseguire in contraddittorio con i progettisti, che ha l’obiettivo prioritario di accertare la rispondenza degli elaborati di progetto e la conformità con la normativa vigente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: scuola - green
Il ritorno a scuola diventa ‘green’, dai libri agli zaini: l’usato conquista gli italiani
Scuola italiana bocciata: competenze digitali inadeguate per 6 italiani su 10. Solo 1 su 4 promuove le competenze green: “Programmi obsoleti e docenti poco motivati”
Scuola Rodari più green e confortevole: completato il cappotto termico
Oggi questo articolo sul nostro apporto per la scuola dell'infanzia Madonna della Provvidenza Opera Green Cogecri SRL - facebook.com Vai su Facebook
Il progetto Green School conquista l’Academy ACOF: gli studenti presentano il loro piano per l’ambiente - Un'intera giornata dedicata alla sostenibilità e alla riduzione degli sprechi, con l'obiettivo di coinvolgere studenti, famiglie e comunità ... Come scrive varesenews.it
Rendere le scuole più sostenibili ’Pronti, attenti, green!’, il progetto - Dopo la giornata dell’ambiente, con la sperimentazione della ‘strada scolastica’ ossia la chiusura di ... Lo riporta lanazione.it