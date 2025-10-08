scuola green progetto al rush finale ora la parola passa agli esperti

Nuova scuola di via Sondrio, progetto di fattibilità in corso di lima, e come da procedura la parola va agli esperti. È stato affidato nei giorni scorsi l’incarico a una società specializzata per la verifica del progetto, già finanziato nel piano delle opere pubbliche per una cifra che si aggira sui 4milioni e 750mila euro. Atto da protocollo e previsto dalle normative. La verifica consisterà in un’attività di istruttoria e controllo dei "livelli di progettazione" da eseguire in contraddittorio con i progettisti, che ha l’obiettivo prioritario di accertare la rispondenza degli elaborati di progetto e la conformità con la normativa vigente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

