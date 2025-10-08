Scuola attesa per i bandi del concorso Pnrr3 | cosa sappiamo su date e prove

Tg24.sky.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbero arrivare entro la fine di ottobre i due bandi relativi al terzo concorso dall’avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza: uno sarà dedicato a scuola dell’infanzia e primaria, l’altro alle secondarie di I e II grado, per posti comuni e di sostegno. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

scuola attesa per i bandi del concorso pnrr3 cosa sappiamo su date e prove

© Tg24.sky.it - Scuola, attesa per i bandi del concorso Pnrr3: cosa sappiamo su date e prove

In questa notizia si parla di: scuola - attesa

Al Festival dei Sapori – 52° Sagra del Cecatiello l’attesa esibizione della scuola di danza ‘Asd Enjoy’

Seggiano, la scuola più attesa. Traslochi a catena e sette milioni: "Ma il sogno sarà presto realtà"

In attesa della nuova scuola primaria "Fai Bene", ecco come cambierà la viabilità di via Verenin

scuola attesa bandi concorsoConcorso scuola, in arrivo i bandi per 58.000 posti - In attesa dei bandi vediamo i dettagli della nuova selezione. Da money.it

scuola attesa bandi concorsoConcorso docenti PNRR 3: uscita del bando vicina - Concorso docenti PNNR 3: grande attesa per il bando di circa 58mila posti, tra infanzia, primaria, secondaria primo e secondo grado. Secondo catania.liveuniversity.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Attesa Bandi Concorso