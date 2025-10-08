Scritte oscene contro la studentessa Il collettivo femminista si mobilita | Pensiamo a una manifestazione
Scritte oscene e minacce di morte che campeggiano per ore sui muri delle scuole. Prima dell’episodio di Ragioneria, di una decina di giorni fa, ce n’erano stati altri due. Poi l’altroieri la città ha dovuto fare i conti con una serie scritte irripetibili ai danni della studentessa. I genitori della minorenne hanno presentato una nuova denuncia ai carabinieri. Purtroppo alcune telecamere degli istituti superiori risultano non funzionanti. Lunedì il collettivo transfemminista Liber*Tutt* ha convocato un presidio per decidere come reagire, come movimento e come città tutta, a questa vicenda spaventosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
