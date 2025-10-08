Scritte oscene contro la studentessa Il collettivo femminista si mobilita | Pensiamo a una manifestazione

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scritte oscene e minacce di morte che campeggiano per ore sui muri delle scuole. Prima dell’episodio di Ragioneria, di una decina di giorni fa, ce n’erano stati altri due. Poi l’altroieri la città ha dovuto fare i conti con una serie scritte irripetibili ai danni della studentessa. I genitori della minorenne hanno presentato una nuova denuncia ai carabinieri. Purtroppo alcune telecamere degli istituti superiori risultano non funzionanti. Lunedì il collettivo transfemminista Liber*Tutt* ha convocato un presidio per decidere come reagire, come movimento e come città tutta, a questa vicenda spaventosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

scritte oscene contro la studentessa il collettivo femminista si mobilita pensiamo a una manifestazione

© Ilrestodelcarlino.it - Scritte oscene contro la studentessa. Il collettivo femminista si mobilita: "Pensiamo a una manifestazione"

In questa notizia si parla di: scritte - oscene

scritte oscene contro studentessaScritte oscene contro la studentessa. Il collettivo femminista si mobilita: "Pensiamo a una manifestazione" - Al presidio anche personale scolastico e genitori per organizzare azioni condivise: "Le resistenze istituzionali e politiche sui percorsi di educazione sessuo- Come scrive ilrestodelcarlino.it

scritte oscene contro studentessaScritte sessiste sui muri delle scuole di Ascoli: ancora un vile attacco contro una studentessa - Ancora una volta, ignobili scritte sessiste sono comparse sui muri delle scuole di Ascoli, colpendo una ragazza minorenne, già vittima in passato dello stesso gesto vile. Segnala lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Scritte Oscene Contro Studentessa