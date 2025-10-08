Scossa di terremoto ai Campi Flegrei sciame sismico in corso dalle 13,46
Sciame sismico in corso dalle 14,12 di oggi ai Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 1.7. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2
Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador
Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti
L'8 ottobre 2005, una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.6 colpì la regione del Kashmir, al confine tra Pakistan e India. Si contarono più di 73 mila vittime in Pakistan e oltre 1.300 in India. 75.000 i feriti, quasi 4 milioni gli sfollati e oltre 3,3 milioni le person
Scossa di terremoto a Villar Pellice, magnitudo 2,4 https://lastampa.it/torino/2025/10/07/news/terremoto_villar_pellice_scossa-15341795/?ref=twhpv… @LaStampa
Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico in corso dalle 14,12 - Uno sciame sismico è in corso ai Campi Flegrei con la scossa più forte di magnitudo 1. Lo riporta fanpage.it
Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino mensile: 423 scosse in totale, suolo su di 152,5 cm in 20 anni - Terremoto Campi Flegrei, ecco il bollettino del mese di settembre 2025, con tutti gli eventi sismici registrati: 423 le scosse totali ... ilsussidiario.net scrive