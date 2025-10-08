scopre i ladri nella sua minicar chiede aiuto a un passante che li segue e ne fa arrestare uno

Bergamo. È scesa in strada per accompagnare sua figlia a scuola e si è accorta che, all’interno della sua Minicar, c’erano due uomini intenti a frugare da tutte le parti in cerca di qualcosa da rubare. Probabilmente i due avevano trascorso nell’abitacolo della piccola auto tutta la notte. La donna, una boliviana di 52 anni, aveva parcheggiato la macchina in via Borlezza e, quando ha visto cosa stava succedendo, si è spaventata e ha chiesto aiuto a un passante. I due uomini, vistisi scoperti, si sono allontanati cercando di far perdere le loro tracce ma il passante aveva già chiamato il 112. La padrona della Minicar e il cittadino si sono messi a pedinare i fuggitivi, mentre al telefono fornivano informazioni sugli spostamenti e sull’abbigliamento dei due alla polizia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

