Scoppia una lite al bar e arrivano i carabinieri | un uomo arrestato con tre etti di cocaina

Un diverbio scoppiato in un bar del capoluogo ha portato a un intervento dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, culminato con l'arresto di un 54enne del posto, già noto alle forze di polizia e questa volta fermato per detenzione e spaccio di stupefacenti e porto di armi e oggetti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

