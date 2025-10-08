Scoperte le vocalizzazioni comuni a tutti gli uccelli

AGI - Gli uccelli separati da enormi distanze geografiche e milioni di anni di evoluzione condividono un segnale vocale di avvertimento sorprendentemente simile, appreso per identificare nemici parassiti vicino ai loro nidi. A questa curiosa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution, condotto dagli scienziati della Cornell University e della Donana Biological Station di Siviglia. Il team, guidato da Damia'n Blasi, James Kennerley e W illiam Feeney, ha analizzato le vocalizzazioni di moltissime specie di uccelli presenti in quattro continenti, confrontando le emissioni vocali prodotte in seguito alla scoperta di un parassita di covata. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scoperte le vocalizzazioni comuni a tutti gli uccelli

In questa notizia si parla di: scoperte - vocalizzazioni

Setta del digiuno in Kenya, scoperte nuove fosse comuni - La Direzione delle indagini criminali del Kenya ha scoperto altre fosse comuni e diversi cadaveri nell'entroterra di Malindi, mentre prosegue il processo contro il controverso predicatore Paul ... ansa.it scrive