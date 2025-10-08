AGI - Gli uccelli separati da enormi distanze geografiche e milioni di anni di evoluzione condividono un segnale vocale di avvertimento sorprendentemente simile, appreso per identificare nemici parassiti vicino ai loro nidi. A questa curiosa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution, condotto dagli scienziati della Cornell University e della Donana Biological Station di Siviglia. Il team, guidato da Damia'n Blasi, James Kennerley e W illiam Feeney, ha analizzato le vocalizzazioni di moltissime specie di uccelli presenti in quattro continenti, confrontando le emissioni vocali prodotte in seguito alla scoperta di un parassita di covata. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scoperte le vocalizzazioni comuni a tutti gli uccelli