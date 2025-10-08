Scoperta in Turchia la tomba perduta del re georgiano Ashot il Grande
Roma, 8 ottobre 2025 – Tra le nebbie delle valli del nord-est della Turchia, al confine con la Georgia, una fortezza medievale ha restituito un segreto antico: sotto le rovine della chiesa di San Pietro e Paolo (Petrus et Paulus) nell’ antico castello di Gevhernik, è stato individuato un vano funerario che gli archeologi identificano come la tomba di Ashot il Grande, sovrano georgiano del IX secolo. La notizia, confermata dal Ministero della Cultura e del Turismo turco scrive la parola ‘fine’ su un enigma che durava da secoli Chi era Ashot il grande. Ashot I, noto anche come Ashot Kurapalates (ossia “il Grande” nel georgiano antico), svolse un ruolo cruciale nella storia medievale del Caucaso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
