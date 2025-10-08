Scontro tra un' auto e un bus nei pressi del casello di Forlì non ci sono feriti gravi Lunghe code in A14

Disagi, ma fortunatamente nessun ferito grave, in un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, a poche centinaia di metri dal casello di Forlì, direzione nord. Il fatto è avvenuto poco prima delle 9. Per cause in fase. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: scontro - auto

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Scontro auto-scooter a Baganzola: un ferito grave, è in Rianimazione

Scontro tra moto e auto alla rotatoria

Scontro auto-#bici, interviene l'eliambulanza per portare il ciclista all'ospedale di Torrette - X Vai su X

Violento scontro in città: auto si ribalta davanti al memoriale di Melissa - facebook.com Vai su Facebook

Scontro tra due autobus sulla Statale 106 a Simeri Crichi, a bordo circa 100 passeggeri: tra loro alcuni feriti lievi – FOTO - Sul posto presenti tre ambulanze per l'assistenza sanitaria. Come scrive corrieredellacalabria.it

Scontro tra due furgoni e un’auto sulla SS284: due feriti e traffico in difficoltà - A causa di un mezzo pesante ribaltatosi autonomamente, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, l’Autostrada A29 “Palermo- Si legge su msn.com