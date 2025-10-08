Scontro tra un' auto e un bus nei pressi del casello di Forlì non ci sono feriti gravi Lunghe code in A14

Forlitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi, ma fortunatamente nessun ferito grave, in un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, a poche centinaia di metri dal casello di Forlì, direzione nord. Il fatto è avvenuto poco prima delle 9. Per cause in fase. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: scontro - auto

