Scontro tra auto e monopattino a Favria | feriti due minorenni

Incidente stradale nel centro a Favria nella serata di martedì 7 ottobre 2025, intorno alle 20. L’impatto tra una Fiat Panda e un monopattino è avvenuto sulla strada provinciale 13 all'incrocio con via Servais. A bordo del monopattino viaggiavano due giovani che sono caduti sull’asfalto dopo lo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

