Scontro in acque internazionali | bloccata flottiglia di aiuti per Gaza

Sbircialanotizia.it | 8 ott 2025

All’alba di oggi, una nuova flottiglia di aiuti diretta a Gaza denuncia di essere stata intercettata in acque internazionali da unità di Israele, mentre Tel Aviv conferma l’operazione e annuncia espulsioni rapide. La nostra ricostruzione incrocia testimonianze degli organizzatori e versioni ufficiali, per mettere ordine a ore concitate e ancora in evoluzione. Allarme in mare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Flotilla in acque israeliane: scontro finale, la diretta

scontro acque internazionali bloccataAcque contese. L'abbordaggio di Israele su Flotilla, in punto di diritto - Una spiegazione di quanto accaduto, orientandosi tra convenzioni internazionali e questioni annose e irrisolte, da cui comunque traspare una forzatura nella ... Riporta huffingtonpost.it

Flotilla, l'esperto: “Israele non può bloccare le navi, è un illecito internazionale. Si tratta di sequestro di persona” - La crisi umanitaria a Gaza, le violazioni del diritto internazionale, le navi della Flotilla bloccate da Israele. Si legge su affaritaliani.it

