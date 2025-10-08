Scontro frontale tra due auto e un trattore nel Grossetano un morto

(Adnkronos) – Uno scontro frontale tra due auto e un trattore con rimorchio ha causato la morte di un uomo di 72 anni, il ferimento di una giovane madre e della sua bambina di due anni, e il ribaltamento dei mezzi coinvolti. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 19:30 di ieri martedì 7 ottobre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Scontro frontale tra due auto e un trattore nel Grossetano, un morto

