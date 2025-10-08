Scontro frontale sulla Statale 196 nel Cagliaritano uno morto e tre feriti gravi

(Adnkronos) – È di un morto e tre feriti gravi il bilancio di uno scontro frontale avvenuto poco prima dell'alba a Villasor, nella Città metropolitana di Cagliari. Lungo la Statale 196 una donna alla guida di una Fiat 500 si è scontrata con un'Alfa Romeo 159 su cui viaggiavano tre uomini. L'impatto è stato molto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: scontro - frontale

