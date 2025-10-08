Scontro fra due auto e un trattore | muore un uomo di 72 anni

SCARLINO – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri (7 ottobre) a Scarlino sulla provinciale delle Collachie. Il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato per lo scontro fra due auto e un trattore. Nell’impatto è morto un uomo di 72 anni e altre due persone sono state trasportate in codice minore all’ospedale di Grosseto. Per l’intervento sul posto ambulanze della Misericordia e della Croce rossa di Castiglione della Pescaia, automedica di Follonica, ambulanza Croce Rossa Follonica e forze dell’ordine. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: scontro - auto

