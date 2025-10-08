Scontro auto-bici alla Crocetta | ciclista ferito trasportato in ospedale
Scontro fra un'auto e una bici alla Crocetta, nella rotatoria fra via Emilia Ovest e la tangenziale. L'incidente si è verificato stamattina intorno alle 10. Ad avere la peggio il ciclista, si tratta di un uomo trasportato al pronto soccorso del Maggiore per accertamenti. Sul posto la polizia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
