Scontro auto-bici alla Crocetta | ciclista ferito trasportato in ospedale

Parmatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro fra un'auto e una bici alla Crocetta, nella rotatoria fra via Emilia Ovest e la tangenziale. L'incidente si è verificato stamattina intorno alle 10. Ad avere la peggio il ciclista, si tratta di un uomo trasportato al pronto soccorso del Maggiore per accertamenti. Sul posto la polizia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

