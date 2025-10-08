Scontri a Bologna 7 ottobre l’ira della Cgil | Così danneggiano tutto il movimento

Bologna, 8 ottobre 2025 – La Cgil di Bologna prende le distanze dagli scontri andati in scena ieri sera nel centro storico della città in occasione della manifestazione organizzata (foto) per 'celebrare' il 7 ottobre e la strage di civili israeliani perpetrata da Hamas. "Quelli che abbiamo visto ieri sera in piazza a Bologna sono scontri e posizioni che dal nostro punto di vista danneggiano tutto il movimento per Gaza, la Palestina, con la Global Sumud Flottila e le altre importantissime iniziative umanitarie in corso e che non hanno nulla a che vedere con il movimento sindacale e dei lavoratori", sostiene la Camera del lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontri a Bologna 7 ottobre, l’ira della Cgil: “Così danneggiano tutto il movimento”

