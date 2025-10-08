Sconto di pena di 11 anni per il boss Gennaro Morgillo

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, ha riconosciuto l’istituto della continuazione al boss Gennaro Morgillo, 40 anni di San Felice a Cancello, riducendo la pena complessiva di 24 anni di reclusione a 13 anni e 10 mesi.In particolare il boss. 🔗 Leggi su Casertanews.it

