Sconto a Open Fiber | ci sarà una nuova gara

Manca ancora la conferma formale, ma lo sconto da 700mila civici per Open Fiber sembra essere cosa fatta. Secondo quanto raccolto da Il Giornale, Bruxelles avrebbe dato il suo ok alla revisione di questo obiettivo del Pnrr da parte del governo italiano. E così parte del Piano Italia a 1 Giga, che serve a portare la connessione internet superveloce con la fibra ottica nelle aree rurali o a bassa densità abitativa, uscirà almeno in parte dal cappello dei fondi europei del Next Generation Eu. Open Fiber si era aggiudicata 8 lotti, dei quali uno in particolare - quello della Toscana - presentava ritardi consistenti nella copertura dei civici previsti (al momento intorno al 35%) e ben difficilmente avrebbe potuto centrare il completamento dei lavori entro la fine del Pnrr a metà del prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

