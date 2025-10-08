Sconti sulla Tari per chi utilizza le isole ecologiche la proposta dal Terzo Quartiere

Messinatoday.it | 8 ott 2025

Uno sconto sulla Tari per chi utilizza le isole ecologiche. Lo chiede all'amministrazione il consigliere del terzo Quartiere Alessandro Geraci vista l'elevata richiesta di snaltimento di rifiuti ingombranti che spesso restano in strada per colpa di chi non segue le regole.“Prevedere una riduzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

