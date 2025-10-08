Ci sono poche storie così particolarmente morbose come il caso di Larry Ely Murillo-Moncada, l’uomo ritrovato intrappolato dietro una serie di scaffali di un negozio circa 10 anni dopo la sua scomparsa. Secondo i resoconti dell’epoca, Larry è scomparso il 28 novembre 2009, quando i suoi genitori si preoccuparono dopo che era fuggito di casa in stato di angoscia, a piedi nudi durante una bufera di neve, senza chiavi e senza auto, e non era più tornato. Larry aveva 25 anni all’epoca e lavorava al supermercato No Frills di Council Bluffs, Iowa. Nonostante le ricerche fossero iniziate subito, non trovarono alcuna traccia dell’uomo scomparso. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Scomparso da 10 anni, ritrovato dietro scaffali di supermarket