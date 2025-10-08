Scomparsa Daniela Benelli Sala | Ci mancherà

È scomparsa l’ex assessore della giunta Pisapia Daniela Benelli. "Impossibile non volerle bene" ha scritto ieri mattina sui social il sindaco Giuseppe Sala, ricordando che "è stata direttrice della Casa della Cultura, assessora alla Cultura della Provincia di Milano e assessora comunale all’Area Metropolitana, Casa e Demanio nella Giunta Pisapia. Ci mancherà". Daniela Benelli aveva 73 anni e negli anni Ottanta era stata anche consigliera regionale. Su queste pagine è comparsa tante volte. Ricordiamo l’estate di 12 anni fa in cui qualche giorno dopo Ferragosto incontrò gli inquilini delle torri di via Tofano a Quinto Romano che segnalavano problemi di incuria e scarsa manutenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

