Scomparsa Daniela Benelli Sala | Ci mancherà
È scomparsa l’ex assessore della giunta Pisapia Daniela Benelli. "Impossibile non volerle bene" ha scritto ieri mattina sui social il sindaco Giuseppe Sala, ricordando che "è stata direttrice della Casa della Cultura, assessora alla Cultura della Provincia di Milano e assessora comunale all’Area Metropolitana, Casa e Demanio nella Giunta Pisapia. Ci mancherà". Daniela Benelli aveva 73 anni e negli anni Ottanta era stata anche consigliera regionale. Su queste pagine è comparsa tante volte. Ricordiamo l’estate di 12 anni fa in cui qualche giorno dopo Ferragosto incontrò gli inquilini delle torri di via Tofano a Quinto Romano che segnalavano problemi di incuria e scarsa manutenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: scomparsa - daniela
Daniela era scomparsa da giorni, l’hanno trovata così: il drammatico annuncio
La scomparsa di Daniela Benelli #NordMilano24 #lutto #scomparsa #danielabenelli #cronaca #breakingnews - X Vai su X
Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Daniela Benelli, figura di grande competenza e passione, che ha ricoperto importanti ruoli nelle istituzioni, mettendo al centro delle sue azioni l’attenzione per la cultura, con un particolare accento per l’i - facebook.com Vai su Facebook
Scomparsa Daniela Benelli. Sala: "Ci mancherà" - "Impossibile non volerle bene" ha scritto ieri mattina sui social ... Lo riporta ilgiorno.it
Milano piange Daniela Benelli, protagonista della vita culturale e politica cittadina - Laureata in Filosofia all’ Università Statale di Milano, Benelli aveva dedicato la vita all’ impegno civile e alla promozione culturale. 7giorni.info scrive