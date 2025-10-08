Per quasi vent’anni il suo nome è rimasto legato a un mistero mai risolto, un’assenza che ha segnato profondamente una famiglia e una comunità intera. Poi, all’improvviso, la svolta: un ritrovamento che riapre un capitolo di dolore e interrogativi. I resti umani rinvenuti in un’area verde della città hanno infatti riportato alla luce una delle scomparse più enigmatiche degli ultimi decenni, quella di una giovane donna sparita senza lasciare traccia. Per anni gli inquirenti hanno seguito piste diverse, analizzato segnalazioni e raccolto testimonianze, ma nessuna traccia concreta era mai emersa. Ora, con il ritrovamento e i nuovi esami forensi in corso, la speranza è che la verità — rimasta sepolta per troppo tempo — possa finalmente venire alla luce e restituire alla famiglia una risposta attesa da quasi due decenni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scomparsa da 20 anni, l’hanno ritrovata: “Purtroppo è lei”. La notizia atroce di poco fa