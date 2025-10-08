Scompare un 35enne sannita in Francia ricerche in corso per Giuseppe
L’uomo potrebbe essere sceso dal FlixBus N1131 lungo l’autostrada A9 Sono in corso le ricerche di Giuseppe Buffolino, 35 anni di Durazzano, scomparso nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre. A denunciarne la scomparsa è stata la famiglia . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
