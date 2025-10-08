Sciolto il nodo degli emilianisti | Cusmai nella lista ‘Per la Puglia’ e Angiola ‘cambia’ insieme a Clemente

Il movimento ‘Con’ confluirà nella lista ‘Per la Puglia’ e la provincia di Foggia non farà eccezione. È stato sciolto definitivamente nelle ultime ore, a livello regionale, il nodo degli emilianisti. Rosario Cusmai sarà candidato nella stessa lista di Antonio Tutolo, oggi capogruppo in Consiglio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it