Sciolto il nodo degli emilianisti | Cusmai nella lista ‘Per la Puglia’ e Angiola ‘cambia’ insieme a Clemente

Foggiatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il movimento ‘Con’ confluirà nella listaPer la Puglia’ e la provincia di Foggia non farà eccezione. È stato sciolto definitivamente nelle ultime ore, a livello regionale, il nodo degli emilianisti. Rosario Cusmai sarà candidato nella stessa lista di Antonio Tutolo, oggi capogruppo in Consiglio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

