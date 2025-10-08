Sciolte le riserve Alberto Stefani è il candidato presidente del centrodestra

Alberto Stefani è il candidato presidente del Veneto per il centrodestra. Le indiscrezioni si sono rincorse con frequenza sempre maggiore nelle ultime settimane, e ora hanno trovato ufficialmente conferma. L'investitura del segretario della Lega, Matteo Salvini, era arrivata alla festa di Oppeano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

