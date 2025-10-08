Scintille al Senato per la Flotilla Patuanelli M5s | La premier venga in Aula dov’è finita la Meloni dei Marò

Scintille in Senato durante gli interventi sull’ordine dei lavori. Il capogruppo del Movimento 5 stelle, Stefano Patuanelli ha chiesto una conferenza dei capigruppo per “calendarizzare un’informativa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che invece di andare da Bruno Vespa dovrebbe venire qualche volta anche nelle Aule parlamentari a raccontarci cosa sta succedendo ai nostri connazionali che legittimamente navigano verso Gaza e vengono costantemente illegittimamente arrestati, fermati e torturati dal governo israeliano”. “Io mi chiedo – ha aggiunto scatenando le urla dai banchi della maggioranza – dove è finita la Giorgia Meloni dei Marò, quando diceva che era illegittimo arrestare dei connazionali in acque internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scintille al Senato per la Flotilla, Patuanelli (M5s): “La premier venga in Aula, dov’è finita la Meloni dei Marò”

