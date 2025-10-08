Sciame di droni sulla nuova Flotilla Temiamo attacco Se ci fermano bloccate tutto

La tensione è salita di colpo nel Mediterraneo orientale. Intorno alle 23.30 ora italiana, la Freedom Flotilla ha lanciato l’allarme: uno sciame di droni sorvola la nave ospedale Conscience e le otto barche a vela che la scortano verso Gaza. Dal ponte arriva la voce rotta dall’emozione di Vincenzo Fullone, portavoce per l’Italia della “seconda ondata”: “Temiamo che potrebbero intercettarci a breve. Questo potrebbe essere l’ultimo video che inviamo da qui. Medici, trasportiamo solo medici, perché si blocca anche questo?”. La Flotilla, a circa 150 miglia nautiche da Gaza, naviga in acque internazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sciame di droni sulla nuova Flotilla. “Temiamo attacco. Se ci fermano, bloccate tutto”

