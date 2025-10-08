Sciame di droni sulla nuova Flotilla Temiamo attacco Se ci fermano bloccate tutto

Thesocialpost.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione è salita di colpo nel Mediterraneo orientale. Intorno alle 23.30 ora italiana, la Freedom Flotilla ha lanciato l’allarme: uno sciame di droni sorvola la nave ospedale Conscience e le otto barche a vela che la scortano verso Gaza. Dal ponte arriva la voce rotta dall’emozione di Vincenzo Fullone, portavoce per l’Italia della “seconda ondata”: “Temiamo che potrebbero intercettarci a breve. Questo potrebbe essere l’ultimo video che inviamo da qui. Medici, trasportiamo solo medici, perché si blocca anche questo?”. La Flotilla, a circa 150 miglia nautiche da Gaza, naviga in acque internazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

sciame di droni sulla nuova flotilla temiamo attacco se ci fermano bloccate tutto

© Thesocialpost.it - Sciame di droni sulla nuova Flotilla. “Temiamo attacco. Se ci fermano, bloccate tutto”

In questa notizia si parla di: sciame - droni

Sciame di droni russi su Odessa: almeno un morto e diversi feriti

Sciame di droni sui cieli polacchi, Varsavia chiama l’articolo 4 della Nato: cosa può succedere

Lo sciame e lo scudo. Per una difesa europea dai droni

sciame droni nuova flotillaSciame di droni sulla nuova Flotilla. “Temiamo attacco. Se ci fermano, bloccate tutto” - “Trasportiamo solo medici e farmaci, perché si blocca anche questo? Scrive msn.com

sciame droni nuova flotillaFlotilla, nuovo gruppo di navi a 150 miglia da Gaza. Il portavoce in lacrime: «Droni sopra di noi, ci stanno per intercettare» - Probabilmente ci stanno per intercettare, i droni sono sopra di noi. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sciame Droni Nuova Flotilla